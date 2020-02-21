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Во всех школах Липецкой области установят питьевые фонтанчики

На эти цели в регионе направят более 21 млн рублей. Работы по установке фонтанчиков начнутся весной

ЛИПЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Питьевые фонтанчики со встроенными системами фильтрации воды появятся во всех школах Липецкой области. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В школах Липецкой области появятся питьевые фонтанчики со встроенными системами фильтрации", - сказал Артамонов, заметив, что сейчас во многих школах нет чистой питьевой воды для учеников и преподавателей. По его словам, власти изучили данный вопрос и приняли решение обеспечить все образовательные учреждения отфильтрованной водой. Как ожидается, в первую очередь питьевые фонтанчики появятся в школах областного центра, а затем в остальных городах и районах.

"Всего планируется установить 841 фонтанчик, то есть в среднем по три на каждую школу, работы по их монтажу начнутся весной", - продолжил Артамонов. Глава региона заметил, что в общей сложности на эти цели планируется потратить свыше 21 млн рублей.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, пояснили, что согласно санитарным нормам, в школах в качестве питьевой может использоваться кипяченая водопроводная вода, вода, разлитая в емкости, и вода из стационарных питьевых фонтанчиков. "Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в образовательном учреждении, она должна соответствовать санитарным требованиям, быть безвредной по химическому составу и полноценной по содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов", - заметили в пресс-службе, заверив, что все нормы будут соблюдены.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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