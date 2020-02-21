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Диссовет ЦНИИ Минздрава рекомендовал лишить докторской степени замминистра Краевого

Теперь этот вопрос должен рассмотреть экспертный совет ВАК

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Диссертационный совет при Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ провел заседание, на котором предложил лишить степени доктора медицинских наук замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого за "нелегитимное заимствование". Об этом в пятницу сообщил ТАСС директор института Владимир Стародубов.

"Было заседание диссертационного совета, где рассматривался этот вопрос. Да, наш диссовет порекомендовал министерству лишить его [Краевого] диссертации доктора наук. Дальше будет экспертный совет ВАК профильный рассматривать и выносить дело на президиум", - сказал он.

Затем, по словам Стародубова, президиум будет принимать решение, согласиться с диссоветом или нет. "Дальше уже Минобрнауки будет издавать приказ, если оно согласится с решением ВАК. Может и не согласиться. Это займет месяца полтора, минимум два, потому что экспертный совет, президиум - длительный процесс", - добавил он, отметив, что причиной, из-за которой было вынесено такое предложение, послужило "нелегитимное заимствование" в работе Краевого.

ТАСС пока не располагает комментарием Сергея Краевого.

Теги
РоссияКраевой, Сергей Александрович
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