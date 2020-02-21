На лечение страдающей спинальной мышечной атрофией екатеринбурженки собрали 160 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Родители полугодовалой Ани Новожиловой из Екатеринбурга, страдающей спинальной мышечной атрофией (СМА), собрали необходимые для лечения девочки 160 млн рублей. Об этом сообщила на своей странице в Instagram мама ребенка Светлана Новожилова.

"Наша мечта сбылась - сбор закрыт! Огромная благодарность каждому кто нас поддерживал - абсолютно каждому, от маленьких детишек до всех, кто был неравнодушен к нашей ситуации и пришел на помощь! Кто был с нами весь этот сложный путь!", - написала Новожилова.

Ранее ТАСС сообщал, что хоккеист Павел Дацюк передал свою клюшку и хоккейный свитер с номером 13, в котором он играл на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, для благотворительного аукциона в поддержку девочки.

Болезнь до недавнего времени считалась неизлечимой, но в 2019 году в США появилось лекарство, заменяющее сломанный ген функционирующей копией. Семье девочки потребовалось около 160 млн рублей, чтобы воспользоваться возможностью лечения новым препаратом. При этом наибольшую эффективность, по предположению медиков, препарат имеет в случае, если он введен до семи месяцев.

В конце января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты по социальной политике рассмотреть возможность включения спинальной мышечной атрофии в список первоочередных орфанных (редких) заболеваний, лечение которых финансируется из бюджета.