Победителем "Headliner года" стал руководитель "Лизы Алерт"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев стал абсолютным победителем премии социальных инициатив "Headliner года" по мнению жюри и по результатам народного голосования. Он получил грант в размере 3 млн рублей, сообщил оргкомитета премии.

"Григорий Сергеев был номинирован в категории "Социальные и общественные проекты", за его кандидатуру проголосовало 16966 человек. Задача общественной добровольческой организации "Лиза Алерт" - оперативный поиск пропавших людей любого возраста в любой среде, городской и природной. За девять лет существования отряда были приняты заявки на поиск более чем 55 тыс. человек, более 46 тыс. пропавших при участии организации были найдены живыми", - отмечается в сообщении.

Призеры номинаций

Победителем голосования в номинации "Культура и искусство" стал популяризатор графического романа, инициатор создания первой общедоступной библиотеки комиксов Андрей Дроздов. Жюри присвоило премию в этой номинации комиссару Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге Алисе Прудниковой.

В голосовании в номинации "Наука и образование" победил Калеб Шмидт, организатор летних образовательных лагерей в горах Дагестана для сельских детей, не имеющих доступа к современным образовательным сервисам и программам. Победителем по выбору жюри стала создательница платформы о доказательной медицине MadMed.Media Ксения Суворова.

Лидером голосования в номинации "Спорт, фитнес, здоровье" стал предприниматель, популяризатор водных видов спорта и организатор соревнований по серфингу и вейкбордингу Александр Абрамов. Первое место по решению жюри в той же номинации досталось Алексею Шипилову за продвижение нового инклюзивного вида спорта - голбола, позволяющего незрячим людям заниматься физической культурой.

Социальный предприниматель из Омска Владимир Платов, открывший экоферму "Планета коров", стал первым в голосовании в номинации "Бизнес и инновации". Жюри поощрило премией Николая Юдина, разработавшего электрическую приставку для инвалидных кресел UNAwheel.

Лада Уварова победила как лидер народного голосования в номинации "Общество и соцпроекты" за работу благотворительного фонда "Дети ждут", который помогает семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Победителем номинации по мнению жюри стала руководитель фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина.

Премия социальных инициатив

Премия "Headliner года" проходила в третий раз, она направлена на то, чтобы составить карту самых интересных инициатив, реализующихся в России, а также поощрить их лидеров. Основными темами этого года стали гражданские права, комфортное долголетие и гендерное равноправие, гуманное отношение к людям и животным, сохранение культурного наследия, доказательная медицина и паллиативная помощь, альтернативные методики и форматы образования, ответственное потребление и зеленые технологии.

Призовой фонд премии на финансовую поддержку проектов-финалистов составляет 5 млн рублей. Победитель "Headliner года", выбранный жюри, получает 2 млн рублей, лидер народного голосования - 1 млн рублей. Кроме того, в каждой из пяти номинаций выбирают по два призера (лидеры народного и экспертного голосования), которые получают гранты на 200 тыс. рублей.