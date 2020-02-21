В Париже открылась выставка достижений российских сыроделов

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка "Искусство сырной сервировки в России" открылась в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в Париже. Об особенностях экспозиции и связанных с ней ожиданиях в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал один из ее участников, российский фермер Владимир Борев.

"Перед Масленицей мы устраиваем "Русскую сырную неделю". <...> Мы надеемся, что, если эта сырная неделя пройдет успешно, то в будущем она станет традиционной и ежегодной", - рассказал Борев, выразив благодарность РДКПЦ и ее руководителю Леониду Кадышеву за предложение организовать подобное мероприятие.

Именные сыры

Российский специалист рассказал, что для гостей приготовлено несколько сюрпризов, в том числе новый сорт сыра под названием "Шарль Азнавур", названный в честь французского шансонье армянского происхождения и, что символично, выполненный по французскому рецепту армянским технологом из российского молока.

"Еще мы хотим сделать презентацию сыра "Уэльбек" в честь знаменитого французского писателя. Он из козьего молока, поскольку [Мишель] Уэльбек очень много писал про французских фермеров, глубинную Францию. Мне кажется, ему было бы приятно узнать, что в России делают французский сыр в честь него", - поделился Борев.

Полный набор для сервировки

Презентации российских мастеров будут проходить в Париже с 21 по 26 февраля, в каждый из этих дней будут предлагаться не только особые сорта сыра, но и другие сопутствующие продукты. Большое внимание на этой выставке уделено именно сервировке стола: множество специальных досок и целые сервизы украшают стены и большой стол в центре зала выставочного комплекса РДКПЦ. Все они также произведены в России, некоторые уже удостоились восторженных отзывов публики еще в ноябре 2019 года на презентации в честь награждения Борева почетной медалью Сената Французской Республики за значительный вклад в развитие франко-российских деловых и культурных связей. Также участники предложат гостям шоколад из Липецкой области, несколько сортов меда из разных регионов, тульские колбасы и белгородские вина из винограда, выращенного под Анапой.

Даты проведения (21-26 февраля - презентации, 27 февраля - закрытие) также были выбраны с учетом проходящего параллельно в Париже салона профессиональных сыроделов Франции (23-26 февраля), с которыми россияне планируют провести обмен опытом. Ближе к закрытию, 26 февраля для гостей будет организована презентация сыров, получивших золотые награды на престижных французских конкурсах. По словам Борева, в России уже есть несколько таких мастеров.

"Это совершенно разные технологии, разные сыры, разные школы: итальянские, французские. У нас здесь 25 различных участников. Для первого раза это очень хорошо, тем более, что все сделано пока только на личном энтузиазме", - заключил он.