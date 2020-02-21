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Кризис в Сирии

В ООН расширили план помощи внутренним перемещенным лицам в Сирии из-за боев в Идлибе

Официальный представитель УКГВ Йенс Ларке сообщил, что ООН планирует оказать гуманитарную помощь 1,1 млн человек

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) пересмотрело план помощи внутренне перемещенным лицам на северо-западе Сирии из-за эскалации боев в Идлибе. Мерами гуманитарной поддержки предполагается охватить в ближайшие полгода 1,1 млн человек, а не 800 тыс., как намечалось в версии плана, разработанной в январе, сообщил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УКГВ Йенс Ларке.

По его словам, в контексте нынешней ситуации, "план гуманитарной готовности и реагирования для северо-запада Сирии, который был разработан в прошлом месяце, подвергся пересмотру в сторону увеличения объема". "Вначале мы предполагали оказать помощь 800 тыс. перемещенных лиц в течение шести месяцев. Сейчас мы планируем отреагировать на нужды 1,1 млн человек", - отметил Ларке. Он пояснил, что в связи с этим на осуществление программы теперь требуется около $500 млн, а не $336 млн, как было в первоначальном варианте. На настоящий момент от доноров на эти цели получено $100 млн.

Ларке подчеркнул, что сейчас "линии фронта и непрекращающееся насилие приближаются к районам компактного размещения перемещенных лиц". Он напомнил, что 280 тыс. из них живут в лагерях. Всего же, по его словам, с начала декабря на северо-западе Сирии перемещенными лицами стали около 900 тыс. человек. Примерно 330 тыс. из них покинули районы на севере провинции Алеппо, примыкающей к провинции Идлиб.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня для предотвращения дальнейших страданий, а также ситуации, которая, как мы опасаемся, может привести к кровавой бойне", - резюмировал Ларке.

Ранее в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев опроверг информацию о сотнях тысяч жителей провинции Идлиб, пытающихся покинуть ее из-за боев правительственных войск с террористами в этом районе. "Информация о якобы [зафиксированных] потоках сотен тысяч мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции, не соответствует действительности", - сказал он, добавив, что "никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации "Идлиб", не существует".

Теги
СирияКризис в Сирии
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