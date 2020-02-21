Джек Ма выделил $2,1 млн на исследования коронавируса в Колумбийском университете

ТАСС, 21 февраля. Благотворительный фонд основателя онлайн-ретейлера Alibaba Джека Ма и Колумбийский университет в США подписали соглашение о сотрудничестве. Как в пятницу сообщает агентство " Синьхуа ", китайский предприниматель выделит $2,1 млн на разработку лекарств от заболевания COVID-19.

Согласно его информации, средства будут направлены также на разработку вакцины от коронавируса. Исследовательскую группу Колумбийского университета возглавляет специалист по проблемам лечения ВИЧ Дэвид Хо. Благодаря новому финансированию в нее также войдут вирусологи, молекулярные биологи и химики. Совместно они смогли предложить четыре разных подхода к борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 26 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.