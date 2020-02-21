Власти Уханя откроют еще 19 временных больниц для инфицированных коронавирусом

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Уханя, где зафиксирована самая мощная вспышка коронавируса в Китае, планируют открыть еще 19 временных больниц для заразившихся. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции первый вице-мэр города Ху Ябо.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Несмотря на положительные изменения и снижение числа ежедневно выявляемых инфицированных, а также лиц с повышенной температурой, ситуация по-прежнему остается серьезной. Количество заразившихся каждый день заметно увеличивается и крайне необходимы дополнительные больничные койки", - пояснил он

Ху Ябо пообещал, что власти "будут наращивать потенциал больниц для приема еще большего числа заболевших".

Согласно официальным данным, в Ухане уже насчитывается 13 временных больниц, готовых принять более 13,3 тыс. пациентов. К 25 февраля количество коек планируется довести 30 тыс.

В Ухане число заразившихся коронавирусом за все время его распространения превысило 45,3 тыс. человек, из них более 6,2 тыс. выздоровели. Уровень смертности составил 3,71%. За последние сутки количество инфицированных возросло на 319 человек.