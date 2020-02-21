В Японии сообщили, что первый этап эвакуации людей с лайнера Diamond Princess завершен

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Первый этап эвакуации людей с лайнера Diamond Princess, который стоит в порту японского города Иокогама, завершен. Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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В течение дня на берег были спущены 253 незараженных коронавирусом человека, хотя изначально власти называли цифру 450. За время операции, начавшейся 19 февраля, на берег сошли около 970 пассажиров, включая 14 россиян, у которых не был диагностирован вирус. Часть людей отвозили на специальных автобусах до вокзала Иокогамы, откуда они добирались до мест назначения самостоятельно или организованными группами. Других забирали такси или сотрудники дипломатических представительств.

Покинувшим лайнер предписано самостоятельно следить за состоянием здоровья и в течение последующих 14 дней регулярно измерять температуру тела. При появлении кашля, жара или других признаков недомогания их просят незамедлительно обращаться к врачу.

Всего на борту судна было 3,7 тыс. человек, включая 24 россиян, из них 634 пассажира заразились коронавирусом и были госпитализированы. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера эвакуировали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг - всего таким образом было вывезено 759 человек.

На судне пока продолжают оставаться около 1,3 тыс. человек - экипаж и те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Японские власти намерены спустить их на берег в отдельном порядке в ближайшее время.