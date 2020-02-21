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В Великобритании запретят отапливать дома дровами и углем

Владельцам каминов и печей предлагают переходить на экологическое топливо

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании объявило, что к 2023 году в королевстве будет введен запрет на продажу сырой древесины и угля для домашних печей и каминов. Как сообщает газета Independent, такие меры направлены на сокращение объема токсичных частиц пыли PM2.5 в атмосфере.

В министерстве заявили, что продажа сырых дров и угля начнет сокращаться с февраля 2021 года. Предполагается, что владельцы каминов и печей постепенно начнут переходить на альтернативные источники отопления - сухие дрова и на твердое эко-топливо. Уже в 2023 году в стране будет введен запрет на продажу угля и сырых дров. "Благодаря переходу на более экологически чистое топливо, мы сможем внести свой вклад в улучшение здоровья миллионов людей", - сказал глава экологического ведомства Великобритании Джордж Юстис.

Частицы PM2.5 - это продукты горения и эмиссий, обладающие токсичным эффектом. Их диаметр равен примерно 3% диаметра человеческого волоса. Они свободно проникают в легкие человека, откуда переносятся в кровь и оседают в мозгу, сердце и в печени, приводя к различным заболеваниям.

В рамках программы "Чистый ноль" правительство Великобритании приняло решение начать борьбу с распространением этих частиц и свести выбросы парниковых газов в стране почти до нуля к 2050 году. В частности, предполагается, что к 2035 году все новые автомобили в стране будут иметь электродвигатели, а отопление в домах будет осуществляться без использования угля.

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Великобритания
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