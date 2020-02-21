20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Систему "сигнализации" с частными датчиками загрязнения воздуха могут создать в Москве

Такая система будет внедряться наравне с системой мониторинга в городах, которые попадают под национальный проект "Чистый воздух"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Жителей Москвы могут привлечь к созданию системы, которая будет сигнализировать о загрязнении воздуха в отдельных местах с помощью домашних датчиков экомониторинга. Об этом в пятницу сообщил председатель московского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Элмурод Расулмухамедов.

По его словам, система экомониторинга настроена на работу с легальными предприятиями, которые работают правильно и законно. Однако, следить за ситуацией с загрязнением воздуха становится сложнее в случае появления нелегальных организаций.

"Чтобы воевать с такими вещами, нужно быть гибкими и оперативными на различных уровнях и помогать Мосэкомониторингу выявлять все источники проблем <...> Мы планируем привлечь людей к практике измерения. Планируется сделать такую общественную систему мониторинга, точнее скорее некой сигнализации, чтобы потом передавать все данные в Мосэкомониторинг. Нами разработаны специальные датчики, которые показываются на онлайн-карте", - сказал Расулмухамедов.

Он пояснил, что подобные приборы можно будет повесить на балконе, данные с них будут поступать на телефон хозяина и в общую систему. На онлайн-карте эти места будут выделены красным.

Такая система "сигнализации" будет внедряться наравне с системой мониторинга прежде всего в городах, которые попадают под национальный проект "Чистый воздух". При необходимости этот проект можно развернуть в Москве.

"Мы закончили тотальное обследование на МКАД, на 80% участков фиксируется превышение по сероводороду", - добавил Расулмухамедов.

Проект "Чистый воздух"

Проект "Чистый воздух", входящий в нацпроект "Экология", предусматривает в 2019-2024 годах уменьшение на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России (в том числе в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите). На эти цели за шесть лет планируется потратить 480,5 млрд руб., в том числе чуть больше 100 млрд руб. бюджетных средств. Как отмечали аудиторы Счетной палаты, по итогам 2018 года высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха наблюдались в 46 городах России.

Нацпроект "Экология" включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи, как ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Всего на реализацию национального проекта планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Ливане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения страны сообщил, что коронавирус нового типа выявили у женщины, прилетевшей из Ирана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС