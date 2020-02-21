Систему "сигнализации" с частными датчиками загрязнения воздуха могут создать в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Жителей Москвы могут привлечь к созданию системы, которая будет сигнализировать о загрязнении воздуха в отдельных местах с помощью домашних датчиков экомониторинга. Об этом в пятницу сообщил председатель московского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Элмурод Расулмухамедов.

По его словам, система экомониторинга настроена на работу с легальными предприятиями, которые работают правильно и законно. Однако, следить за ситуацией с загрязнением воздуха становится сложнее в случае появления нелегальных организаций.

"Чтобы воевать с такими вещами, нужно быть гибкими и оперативными на различных уровнях и помогать Мосэкомониторингу выявлять все источники проблем <...> Мы планируем привлечь людей к практике измерения. Планируется сделать такую общественную систему мониторинга, точнее скорее некой сигнализации, чтобы потом передавать все данные в Мосэкомониторинг. Нами разработаны специальные датчики, которые показываются на онлайн-карте", - сказал Расулмухамедов.

Он пояснил, что подобные приборы можно будет повесить на балконе, данные с них будут поступать на телефон хозяина и в общую систему. На онлайн-карте эти места будут выделены красным.

Такая система "сигнализации" будет внедряться наравне с системой мониторинга прежде всего в городах, которые попадают под национальный проект "Чистый воздух". При необходимости этот проект можно развернуть в Москве.

"Мы закончили тотальное обследование на МКАД, на 80% участков фиксируется превышение по сероводороду", - добавил Расулмухамедов.

Проект "Чистый воздух"

Проект "Чистый воздух", входящий в нацпроект "Экология", предусматривает в 2019-2024 годах уменьшение на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России (в том числе в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите). На эти цели за шесть лет планируется потратить 480,5 млрд руб., в том числе чуть больше 100 млрд руб. бюджетных средств. Как отмечали аудиторы Счетной палаты, по итогам 2018 года высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха наблюдались в 46 городах России.

Нацпроект "Экология" включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи, как ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Всего на реализацию национального проекта планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.