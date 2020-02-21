"ВКонтакте" открыла второй офис в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Компания "ВКонтакте" открыла второй офис в Санкт-Петербурге в связи с увеличивающимся штатом сотрудников, сообщили в пресс-службе организации в пятницу.

"ВКонтакте" открыла второй штаб в Санкт-Петербурге. Он расположился в бизнес-центре "У Красного моста" по адресу: набережная реки Мойки, 73-79. В офисе будут работать сотрудники продуктовой и технической команд. Для одного из крупнейших проектов Рунета у нас довольно небольшая команда", - говорится в сообщении.

Сотрудники компании расположились на пятом этаже бизнес-центра, оборудованном 120 рабочими местами и семью переговорными. В дальнейшем представительство "ВКонтакте" займет седьмой этаж, а также террасу и купол.

Штаб-квартира компании расположена в Санкт-Петербурге в Доме Зингера. "ВКонтакте" также владеет офисами в Москве и Сочи, открыла региональные представительства в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Казахстане. Всего в компании работают более 800 человек.