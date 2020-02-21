Золотов вручил награды отличившимся сотрудникам Росгвардии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил сотрудникам ведомства награды на торжественном собрании, посвященном предстоящему Дню защитника Отечества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"21 февраля в Москве в центральном аппарате Росгвардии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, в ходе которого директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов поздравил личный состав ведомства с наступающим праздником и вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при исполнении воинского и служебного долга, погоны офицерам, которым присвоены очередные воинские звания", - рассказали в пресс-службе.

Золотов напомнил, что 885 военнослужащих внутренних войск и сотрудников органов внутренних дел подразделений, которые вошли в состав войск Росгвардии, навечно зачислены в списки воинских частей и подразделений, а 172 удостоены звания Героя России. Их именами названы 119 улиц и 48 школ в российских регионах.