Матвиенко назвала преступной задержку с эвакуацией людей с лайнера Diamond Princess

ВИНДХУК, 21 февраля. /ТАСС/. Пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, который находился у берегов Японии, можно было оперативно эвакуировать, забрав больных коронавирусом на лечение, удерживать здоровых людей на борту неделями было преступно. Такое мнение в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вот когда, извините, держали в резервации целый корабль, где было 4 или 5 тыс. человек, это просто преступное действие. Вместо того, чтобы эвакуировать здоровых людей, разместить в какой-то определенный режим на время, а больных забрать для лечения, они держали там людей, пока не заболело полпарохода, вот это преступное действие", - сказала председатель Совфеда.

По ее словам, власть "должна уметь действовать ответственно, когда в этом есть необходимость". "Уверена, что наши китайские партнеры, друзья справятся с этой ситуацией, мы очень этого желаем, им помогаем, откликаемся на все просьбы", - резюмировала Матвиенко.

Diamond Princess

Первый этап эвакуации людей с лайнера Diamond Princess, который стоит в порту города Иокогама, завершен. Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В течение дня на берег были спущены 253 незараженных коронавирусом человека, хотя изначально власти называли цифру 450. За время операции, начавшейся 19 февраля, на берег сошли около 970 пассажиров, включая 14 россиян, у которых не был диагностирован вирус.

Всего на борту судна было 3,7 тыс. человек, включая 24 россиян, из них 634 пассажира заразились коронавирусом и были госпитализированы. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера эвакуировали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг - всего таким образом было вывезено 759 человек.

На судне пока продолжают оставаться около 1,3 тыс. человек - экипаж и те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Японские власти намерены спустить их на берег в отдельном порядке в ближайшее время.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.