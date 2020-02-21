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Кудрин рассказал о своей мечте

Глава Счетной палаты хочет привлечь граждан к контролю и анализу того, как тратятся государственные финансы

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал в пятницу в Белграде о своей мечте привлечь граждан к контролю и анализу того, как тратятся государственные финансы. Об этом он рассказал в ходе совместного заседания аудиторских палат России и Сербии в Народной скупщине (парламенте) республики, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Нам нужно больше информировать общество о том, чем занимается Счетная палата. У меня, как у бывшего министра финансов, есть своя мечта - чтобы государственный финансы и то, как платятся деньги налогоплательщиков, стало интересным для всех граждан. Мы, аудиторы, должны эту связь показать, сделать это простым, хорошим языком в доступной форме. Чтобы каждый стал заинтересованным в том, как тратятся государственные финансы", - заявил  глава Счетной палаты РФ.

Кудрин рассказал, что когда он возглавил Счетную палату РФ и столкнулся с отчетами аудиторов, то они произвели на него впечатление очень сухих трудночитаемых документов. "Наша задача в том, чтобы форматы подачи информации совершенствовались и были для граждан новым стимулом для анализа государственных финансов, и граждане становились в чем-то и общественными контролерами, интересовались как и что, высказывали свои оценки. Мы такие продукты тоже создаем", - рассказал он.

Ранее в пятницу Алексей Кудрин со своим сербским коллегой, председателем Государственного управления по аудиту Сербии Душко Пейовичем, подписал обновленное соглашение о сотрудничестве, которое будет учитывать современные реалии деятельности высших органов аудита стран.

До этого момента основой взаимодействия Счетной палаты РФ и Госуправления по аудиту Сербии являлось соглашение о сотрудничестве от 6 июня 2011 года.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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