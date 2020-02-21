В Удмуртии в 2,5 раза увеличилось количество школ, где преподают шахматы

ИЖЕВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Количество школ в Удмуртии, в которых учащимся преподают шахматы, выросло в 2,5 раза, игру в 2019 году освоили более 16 тыс. детей, сообщила в пятницу на коллегии, посвященной итогам работы ведомства за год, министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

"В республике активно реализуется проект "Шахматы в школе", проводимый Российской шахматной федерацией, 298 образовательных организаций включили преподавание шахмат в свои учебные планы. Этот уже в 2,5 раза больше, чем в прошлом учебном году. Премудрости шахматной игры осваивают, начиная с первого класса, свыше 16 тыс. учащихся", - сказала Болотникова.

По ее словам, в начале прошлого года в регионе впервые провели республиканскую олимпиаду по шахматам среди учащихся с 1-3 классов, в ней приняли участие более 120 юных шахматистов. В июне 2019 года команда учащихся начальной школы ижевского лицея №41 приняла участие во всероссийских соревнованиях по шахматам, где заняла 2-е место.

В феврале стало известно, что второй в России ресурсный центр развития шахматного спорта появится в Удмуртии в сентябре. Он будет готовить кадры в том числе для открывающихся в республике "Точек роста" по нацпроекту "Образование". Планируется, что центр станет межрегиональным и будет готовить специалистов для других регионов. Сейчас в России есть только один подобный центр в Псковской области, он открылся в 2017 году.