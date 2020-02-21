Грантовую поддержку президента России получили 67 правозащитных проектов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что по итогам заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества 67 правозащитных проектов получили грантовую поддержку на сумму 113 млн рублей.

"Для меня особенно важно, что грантовую поддержку получили 67 правозащитных проектов на сумму 113 млн рублей. Среди них: по направлению "Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных" - 45 проектов на сумму 90,1 млн рублей, по другим направлениям - 22 проекта на сумму 22,9 млн рублей", - приводятся слова Москальковой в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что по итогам мероприятия уполномоченный подчеркнула "значимость президентской поддержки правозащитных организаций".