В порту Брест задержали судно, на котором отравились российские моряки

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Судно Fri Dolphin, экипаж которого отравился в море после обработки трюмов от грызунов, задержано во французском порту Брест до выяснения обстоятельств происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в калининградском отделении российского профсоюза моряков.

"Судно задержано до выяснения обстоятельств смерти одного члена экипажа и причин массового отравления других моряков", - сказал представитель профсоюза.

На борту судна находились семь человек. Пятеро россиян - жителей Перозаводска и Санкт-Петербурга - и двое латышей. Все российские граждане выжили, уточнил собеседник.

По его словам, инцидент произошел в море. "Они вышли из порта в ураганный шторм, на судне остались остаточные явления фумигации - обработки трюмов [от грызунов]. При шторме, вероятно, остатки отравы задувало из трюмов в жилые помещения - люди угорели", - сказал собеседник.

Капитан судна вызвал вертолет, который из-за шторма не смог сесть на палубу корабля. Затем на место прибыл второй вертолет с медиками, которые оказали морякам первую помощь. Экипаж сумел довести судно до порта Бреста, где пострадавших госпитализировали, один получил настолько сильное отравление, что скончался, пояснил представитель профсоюза моряков.

По данным профсоюза, Fri Dolphin принадлежит норвежской компании Skagerrak shipping и ходит под флагом Багамских островов. Об экстренной эвакуации членов команды корабля Fri Dolphin в порту Бреста в связи с отравлением фосфидом алюминия в конце прошедшей недели сообщала газета "Уэст Франс". В четверг в российском посольстве во Франции ТАСС сообщили, что осведомлены о ситуации с отравлением российских моряков и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия. Сообщалось, что трое граждан РФ госпитализированы в Бресте, еще один россиянин умер.