Российские военные открыли первый пункт сбора сведений о ветеранах в Приднестровье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа открыли на территории Приднестровья в Тирасполе, где находится оперативная группа российских войск, первый мобильный пункт для сбора информации о ветеранах Великой Отечественной войны для музея "Дорога памяти". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы округа.

"В гарнизонном офицерском клубе командование <...> организовало пункт приема фотографий и других материалов с целью их перевода в электронный вид и отправки в единую базу данных", - сообщили военные.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, мобильным пункт называется потому, что его сотрудники готовы при необходимости выехать на дом к ветеранам, которые в силу возраста самостоятельно не могут прийти на него и сдать сведения. Сотрудники пункта обладают всем необходимым оборудованием, чтобы перевести данные в цифровой формат. За первый день работы им уже удалось обработать более двух тыс. различных материалов об участниках войны, которые принесли местные жители.

"Дорога памяти"

Мультимедийная галерея "Дорога памяти" строится в подмосковном парке "Патриот". Она станет филиалом Центрального музея Вооруженных сил России, который откроют одновременно с главным храмом ВС РФ в преддверии Дня Победы.

В филиале разместятся исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников музея.

В составе экспозиции галереи "Дорога памяти" будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны.