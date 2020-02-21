20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Футбольный стадион в горном селе в Дагестане планируют построить в 2020 году

Спортивное сооружение в селении Ансалта будет включать административное здание, беговые дорожки, трибуны для зрителей и футбольное поле с электронным табло

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Стадион с футбольным полем и беговыми дорожками планируется построить в горном селении Ансалта Ботлихского района Дагестана в 2020 году, сообщил в пятницу ТАСС глава района Магомед Патхулаев.

"В 2018 году, когда к нам в район приезжал президент РФ Владимир Путин, на его встрече с жителями района мы попросили помочь в строительстве футбольного поля с беговыми дорожками в селении Ансалта, это крупный населенный пункт (в селении проживают более 4,5 тыс. человек - прим. ТАСС), он дал поручение Минспорту РФ. В прошлом году за счет бюджета республики мы сделали проект этого футбольного стадиона, сейчас выставили на торги", - сказал Патхулаев, добавив, что полноценное футбольное поле появится в селении впервые.

Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет более 144,2 млн рублей, основной объем финансирования (92,8%) предусмотрен из федерального бюджета, остальные средства будут направлены из бюджета республики.

В состав спортивного сооружения войдут административное здание, беговые дорожки, трибуны для зрителей, футбольное поле с электронным табло. По условиям контракта, работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2020 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 марта.

Владимир Путин в ходе поездки в Дагестан в марте 2018 года встречался с представителями общественности, во встрече участвовали представители Ботлихского и Цумадинского районов. Тогда участники встречи говорили о необходимости строительства школ и спортивных залов, высказали идею создания в регионе кадетского корпуса. По итогам посещения региона президент дал ряд поручений.

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