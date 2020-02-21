Посол РФ в Камбодже рассказал о работе дипломатов для помощи россиянам с судна Westerdam

ХАНОЙ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Российские дипломаты четко выполнили задачу по обеспечению законных прав граждан РФ с круизного судна Westerdam, зашедшего в Камбоджу после того, как его отказались принять ряд стран Азиатского региона из-за подозрений на коронавирус у пассажиров. Об этом заявил в пятницу в эксклюзивном интервью ТАСС посол России в Камбодже Дмитрий Цветков.

"Должен отметить слаженную работу всех задействованных сотрудников российского посольства в Пномпене. На фоне представителей ряда стран, в чьих действиях явно прослеживалась популистская направленность, они четко и спокойно выполняли свою задачу по обеспечению законных прав и интересов соотечественников, а также по их возвращению на родину", - подчеркнул посол.

Тесное взаимодействие с властями

Посол рассказал, что еще до прибытия корабля в камбоджийский порт Сиануквиль российские дипломаты в Пномпене начали активно взаимодействовать с МВД и министерством туризма королевства, властями Сиануквиля и местной компанией, ответственной за транспортировку пассажиров в целях проработки дальнейших действий. "Сразу же после прибытия судна был установлен контакт с соотечественниками на его борту, отслеживалась ситуация на предмет наличия у них неотложных требований и необходимости оказания срочной помощи. Таковых запросов не поступало", - сообщил дипломат.

Тесное сотрудничество с местными властями позволило посольству уже 13 февраля получить информацию о планируемой в ближайшие день-два переброске туристов в Пномпень. Утром 15 февраля российские граждане были встречены в столичном аэропорту сотрудниками посольства и сопровождены до пятизвездочной гостиницы "Сокха", где их разместила за свой счет организовавшая круиз компания Holland America Line. В гостинице для помощи россиянам дежурил сотрудник дипмиссии.

Отправка россиян на родину

Посольство постоянно взаимодействовало с местными профильными ведомствами для организации скорейшей отправки соотечественников на родину. В итоге первая группа россиян вылетела в Санкт-Петербург уже 15 февраля. Еще четверо россиян - семья Дмитриевых из Москвы - должны были покинуть Камбоджу 16 февраля через Куала-Лумпур, однако малайзийская сторона закрыла свою территорию для приема пассажиров с Westerdam после того, как у 83-летней американской туристки с лайнера в аэропорту малайзийской столицы было подтверждено заражение коронавирусом. Власти Камбоджи приняли решение провести тщательное обследование на наличие коронавируса всех остающихся в Пномпене пассажиров.

Посол рассказал, что диппредставительство все время находилось на связи с Минздравом Камбоджи и Дмитриевы прошли обследование в числе первых. Дальнейшие задержки, подчеркнул он, были связаны с техническими ошибками, допущенными камбоджийской стороной при оформлении медицинских сертификатов.

Цветков также отметил, что наряду с серьезными проблемами организации маршрута полетов из-за того, что ряд стран наотрез отказался принимать самолеты с пассажирами с Westerdam, вывоз россиян осложнялся тем, что в приоритете у зарегистрированной в США компании Holland America Line были американские граждане. Именно усиленные контакты руководства посольства с представителями аппарата правительства Камбоджи, министерства иностранных дел, Минтуризма, Минтранспорта и государственного секретариата гражданской авиации королевства позволили добиться отправки наших граждан 20 февраля.

Круизный лайнер Westerdam, на борту которого находились 1455 пассажиров, в том числе семеро россиян, вышел 1 февраля из Гонконга. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Однако эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, 13 февраля совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства. Компания-судовладелец Holland America Line приняла решение прервать круиз и отправить всех пассажиров в их страны.