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75-летие Победы

Поезд-музей проедет по 26 городам России и Белоруссии перед 75-летием Победы

В состав экспозиции поезда войдут танки ИС-3 и Т-34, пушки ЗиС-2 и ЗиС-3, а также гаубицы и зенитные орудия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) сформируют поезд-музей с военной техникой, который в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в апреле-мае проедет по 26 городам России и Белоруссии, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев.

"В ходе акции "Эшелон Победы" поезд-музей прибудет на станции 24 городов Российской Федерации и двух городов Республики Беларусь, военнослужащие проведут экскурсии для гостей и расскажут о подвигах советских солдат", - сказал Журавлев, его слова приводятся в сообщении пресс-службы ЗВО.

В состав эшелона войдут 18 вагонов, в которых будут представлены образцы техники времен Великой Отечественной войны. В частности, в экспозицию войдут танки ИС-3 и Т-34, пушки ЗиС-2 и ЗиС-3, а также гаубицы и зенитные орудия. На поезде, который пройдет по территории субъектов, входящих в состав ЗВО, также будут присутствовать творческие коллективы округа, они исполнят военные песни для посетителей передвижной экспозиции.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЗВО, поезд отправится из Москвы в апреле и сделает остановки более чем в 20 городах России, а также в белорусской столице Минске и городе Бресте. Конечной станцией поезда станет Санкт-Петербург, куда поезд прибудет перед Днем Победы в мае.

По территории субъектов, входящих в состав Центрального военного округа (ЦВО), агитационный поезд "Эшелон Победы" пройдет с 26 апреля по 8 мая. Как сообщила пресс-служба ЦВО, агитпоезд начнет движение из Иркутска 26 апреля. Затем он проследует через Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфу, Самару, Пензу, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. На пути следования для жителей городов будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозиции эшелона. 8 мая поезд прибудет в Екатеринбург, где артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа покажут праздничный гала-концерт.

Как сообщил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в честь 75-летия Победы будут запущены шесть агитпоездов. Один из них, возможно, будет добираться до Калининграда на пароме.

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Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургИркутская областьТатарстанТюменская областьБашкортостанМордовияУдмуртияКрасноярский крайПермский крайКалининградская областьНовосибирская областьОмская областьПензенская областьСамарская областьЧелябинская область75-летие Победы
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