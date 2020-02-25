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Большинство омывающих жидкостей могут повредить работу дворников автомобиля

Эксперты Роскачества сообщили, что при проверке температуры замерзания омывающей жидкости практически 80% исследованного товара "провалили" испытание
Описание
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Роскачество завершило проверку омывающих жидкостей для автомобилей и выяснило, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие машины. Об этом говорится в сообщении организации.

В рамках исследования эксперты Роскачества проверили омывающую жидкость 31 торговой марки отечественного производства и проверили ее по 26 показателям качества и безопасности. Для испытаний эксперты выбирали самую распространенную в России "незамерзайку", рассчитанную на использование в морозы до -20 градусов. Стоимость товара, купленного в магазинах или в интернете на маркетплейсах, варьировалась от 33,3 руб. до 145,5 руб. за литр. Как уточнили эксперты, из-за отсутствия ГОСТа для стеклоомывающей жидкости, показатели для исследования составлялись в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" Таможенного союза.

"После погружения резины в незамерзающую жидкость восьми торговых марок изменились ее физико-механические показатели при растяжении. Еще в 15 случаях такая процедура изменила массу резины. Оба эти обстоятельства могут сказаться на корректной работе стеклоочистителей. А жидкости четырех торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием (ЛКП) изменили его цвет, что также на сегодня не является нарушением обязательных требований", - отметили в Роскачестве.

Эксперты также сообщили о том, что при проверке температуры замерзания омывающей жидкости практически 80% исследованного товара "провалили" испытание. В ходе Роскачество выяснило, что жидкости двух торговых марок начинают замерзать уже при температуре -13 градусов, пяти торговых марок - при температура -14 градусов, четырех марок - при -15 градусах, жидкости еще 13 торговых марок - при температуре от -16 до -18 градусов. Кроме того, в ходе проверки было выявлено, что использование одной из жидкостей несет угрозу для здоровья, поскольку при попадании может вызывать раздражение на коже и конъюнктиве глаза. Ингаляционной опасности выявлено не было.

Чистота и ароматизаторы

Испытания Роскачества на чистящую способность не прошли "незамерзайки" трех торговых марок. При этом у 19 жидкостей были выявлены проблемы со вспениваемостью, причем, как уточнили эксперты, пены могло как не хватать, так и быть слишком много. В первом случае очистка стекол не будет достаточно качественной, во втором - пена будет оставлять много разводов. В 12 случаях жидкости в таре оказалось меньше, чем было заявлено в маркировке.

Что касается опасений потребителей относительно ароматизаторов, то лишь у одного товара оказался резкий и неприятный запах, из-за содержания в составе этих веществ. Этот же производитель нарушил закон, добавив в омывающую жидкость заявленного изопропилового спирта этиловый, причем его содержание составляло 20%. Вместе с тем ни в одной из исследованных жидкостей не был обнаружен метанол, использование которого запрещено при изготовлении омывающей жидкости. В целом по итогам испытаний 29 из 31 исследованного товара соответствовали всем обязательным требованиям действующего законодательства в области безопасности, сообщили в Роскачестве. Нарушения обязательных требований были выявлены в продукции двух торговых марок.

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Россия
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