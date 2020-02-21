В ООН осудили беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Уханя

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. ООН осудила события в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцам. Об этом в пятницу говорится в опубликованном сообщении представительства ООН на Украине.

"Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения к достоинству и безопасного возвращения на Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация", - сказано в сообщении представительства организации в "Фейсбуке".

В представительстве заверили, что ООН продолжает поддерживать меры украинского правительства по реагированию ситуацию вокруг вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. "В прошлом, в ситуациях со вспышками болезней, страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов", - сказано в сообщении.

В четверг власти Украины эвакуировали самолетом из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. Из аэропорта людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санаторий, забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения. По факту массовых беспорядков полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел.

Сейчас обстановка в Новых Санжарах спокойная, за правопорядком следят 320 бойцов Национальной гвардии Украины, 70 полицейских и 16 сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все эвакуированные из Китая, по данным Минздрава Украины, прошли обследование в санатории Новых Санжарах и не имеют признаков заболеваний.