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75-летие Победы

В Краснодаре построят мемориал защитникам города в годы Великой Отечественной войны

Завершить создание комплекса в городе планируют к 9 мая. Также к юбилею Победы в Краснодаре отремонтируют все 34 памятника военной истории

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс, посвященный защитникам Пашковской переправы, где в годы Великой Отечественной войны проходили тяжелые бои, начали возводить в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации города. Завершить строительство планируют к 9 мая.

"Пашковская переправа - по-настоящему героическое место для Краснодара и краснодарцев. Это наш рубеж воинской доблести, о нем должны знать жители города и все, кто интересуется историей столицы Кубани. Работы стартовали, времени для создания мемориала достаточно, и нам важно - как мы и обещали ветеранам - завершить создание комплекса ко Дню Победы, к 9 мая", - приводит пресс-служба слова мэра города Евгения Первышова.

В центре монумента установят наклоненную стелу усеченной формы с торчащей арматурой - символ оборвавшейся переправы. К монументу с улицы Заводской будет вести пологая лестница, рядом сделают подъемник для маломобильных горожан. С двух сторон лестницы в склон вмонтируют плиты с именами защитников переправы. Справа от лестницы установят бетонную плиту с рассказом о подвиге героев.

Кроме того, к 9 мая в городе отреставрируют и отремонтируют все 34 памятника военной истории.

В августе 1942 года на Пашковской переправе шли упорные и ожесточенные бои. Советским войскам поставили задачу не пустить на мост противника, так как шла эвакуация военных частей. Батальон, который вступил в бой в критический момент обороны города, был укомплектован неопытными краснодарскими призывниками, именно на переправе многие из них приняли первый бой. По сообщению штаба дивизии, из батальона, в котором было 534 человека, вернулись в расположение части всего 18 солдат.

Краснодар в годы войны

Краснодар вошел в число 15 советских городов, которые в годы войны подверглись наибольшим разрушениям. Здесь были разрушены заводы, мельницы, электростанция, железнодорожный вокзал и речная пристань, две больницы, 807 жилых домов, водопровод, четыре вуза, театры, Дворец пионеров, почти все школы, клубы и кинотеатры. Немецкие войска в Краснодаре впервые применили машины смерти - душегубки. Всего в период оккупации погибли более 13 тыс. человек, в довоенное время численность населения города составляла около 200 тыс. человек.

После освобождения в Краснодаре прошел первый в истории страны судебный процесс над захватчиками и их пособниками. Сейчас в городе проживают 12 воинов-освободителей Краснодара и два участника обороны Пашковской переправы, они являются почетными гражданами города. Полностью Кубань была освобождена только осенью 1943 года.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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