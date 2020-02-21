На интерактивных площадках строящегося музея "Самбекские высоты" установили макеты танков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Полноразмерные макеты танков и орудий установили на интерактивных площадках создаваемого в Ростовской области народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты". Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Внутри заканчиваются отделочные работы, начался монтаж витрин и оборудования. Кровля переходного моста будет смонтирована до середины марта. На открытых интерактивных площадках установлены полноразмерные макеты танков и орудий. Это была отдельная спецоперация с участием сил Южного военного округа", - написал он на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, практически готовы оба новых здания комплекса - музей и информационно-выставочный центр. По данным Голубева, общестроительная готовность зданий составляет 91% .

Музейный комплекс "Самбекские высоты" создается в Неклиновском районе области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Музей начали строить в июне 2018 года, за ходом работ можно наблюдать в режиме реального времени на сайте фонда поддержки музея. Открыть его планируется к 9 мая 2020 года. По данным властей, на строительство музея собрали уже около 573 млн рублей пожертвований.