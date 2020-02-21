В Мордовии к 75-летию Победы запустят маршрут, посвященный легендарному летчику Девятаеву

ТАСС, 21 февраля. Власти Мордовии запустят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне новый военно-патриотический маршрут, связанный с именем легендарного советского летчика, уроженца региона, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр спорта, молодежной политики и туризма республики Александр Савилов.

8 февраля 1945 года группа из десяти советских военнопленных во главе с военным летчиком Михаилом Девятаевым захватила самолет Heinkel He 111 ("Хайнкель-111") и совершила на нем побег из немецкого концентрационного лагеря на острове Узедом. Беглецам удалось долететь на бомбардировщике до подконтрольной Красной армии территории. Немецкий самолет был оснащен новейшим оборудованием, благодаря чему советские ученые во главе с Сергеем Королевым получили образцы разработок авиаконструктора Вернера фон Брауна, который изобрел "Фау-2", первую в истории баллистическую ракету.

"В 2020 году в Мордовии будет запущен военно-патриотический маршрут, приуроченный к празднованию 75-летия Великой Победы и связанный с именем уроженца республики, Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева. Предполагается, что для школьников экскурсии будут бесплатными, по предварительной записи", - сказал Савилов.

Он рассказал, что маршрут будет включать посещение памятных мест, связанных с именем Девятаева, в том числе площади Победы в Саранске, на которой располагаются памятный знак "Побег из ада", Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов, монумент воинам - уроженцам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны. По словам Савилова, в поселке Торбеево в доме, где родился и жил Девятаев, создан дом-музей легендарного летчика. Здесь воссоздана обстановка крестьянского дома начала XX века, а среди экспонатов - подлинные вещи узника концлагеря "Заксенхаузен", письма, фотографии, документы, награды, личные вещи Девятаева.

По данным правительства Мордовии, Девятаев родился 8 июля 1917 года в поселке Торбеево (Республика Мордовия), был 13-м ребенком в крестьянской семье. В 1933 году окончил 7 классов, затем Казанский речной техникум и аэроклуб, в 1940 году окончил Чкаловскую военную авиационную школу летчиков. Участвовал в Советско-Финляндской войне, с 23 июня 1941 года младший лейтенант М. П. Девятаев - в действующей армии, сражался на Западном, Юго-Западном, Центральном, Степном, 2-м и 1-м Украинском фронтах. К июлю 1944 года командир звена 104-го Гвардейского истребительного авиационного полка Гвардии старший лейтенант Девятаев в воздушных боях сбил девять самолетов противника.

С ноября 1945 года Девятаев состоял в запасе. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2- степени, медалями. Михаил Петрович - почетный гражданин Республики Мордовия. С 1946 года работал в Казанском речном порту капитаном пассажирских судов на подводных крыльях, умер 24 ноября 2002 года.