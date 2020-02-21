У гражданина Черногории на борту Diamond Princess найден коронавирус

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Гражданин Черногории, работавший на борту круизного лайнера Diamond Princess в качестве обслуживающего персонала, заразился коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Черногории.
"В телефонном разговоре он сообщил, что чувствует себя хорошо, - сообщает министерство, отмечая, что вскоре черногорца поместят в японскую больницу. - О новых данных касательно того, в какой больнице его разместят, общественность будет оповещена позднее".
Операция по эвакуации людей с борта Diamond Princess началась 19 февраля и, как ожидается, завершится в течение пятницы. Круизный лайнер вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.