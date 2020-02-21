У гражданина Черногории на борту Diamond Princess найден коронавирус

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Гражданин Черногории, работавший на борту круизного лайнера Diamond Princess в качестве обслуживающего персонала, заразился коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Черногории.

"В телефонном разговоре он сообщил, что чувствует себя хорошо, - сообщает министерство, отмечая, что вскоре черногорца поместят в японскую больницу. - О новых данных касательно того, в какой больнице его разместят, общественность будет оповещена позднее".