В Карачаево-Черкесии написали диктант на пяти языках

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Около 100 человек стали участниками диктанта на пяти государственных языках Карачаево-Черкесии - русском, абазинском, карачаевском, ногайском и черкесском. Акция прошла в честь Международного дня родного языка, сообщили в пятницу в пресс-службе Народного собрания (парламента) республики.

"Около 100 человек написали диктант на пяти государственных языках республики. Тексты писали на русском, абазинском, карачаевском, ногайском и черкесском языках. В работах были представлены произведения авторов Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении.

Инициатором написания диктанта стало региональное отделение партии "Единая Россия". В гимназии города Черкесска для участников акции подготовили отдельные аудитории, в зависимости от национальной группы. Зачитывали тексты общественники, писатели, поэты и журналисты республики. Целью акции стало привлечение внимания к проблемам развития и сохранения родных языков.

"Этнический состав населения Карачаево-Черкесии включает свыше 80 национальностей. И главный атрибут национальной идентичности - язык народа. Каждый из нас со своим языком, культурой, обычаями и традициями - такая важная и неотъемлемая часть большой страны - нашего многонационального государства", - написал на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

В честь Международного дня родного языка в республике также организовали Фестиваль родных языков, который проходит на базе Карачаево-Черкесского государственного университета. Студенты и преподаватели подготовили театрализованные постановки и концерты на разных языках. В дни фестиваля в университете проходят конференции, открытые уроки, диктанты, конкурсы чтецов, выставки стенгазет, книжные выставки.