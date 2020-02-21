Власти Коми поручили договориться с перевозчиками региона о бесплатном проезде ветеранов

СЫКТЫВКАР, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми поручило Минпрому региона и муниципалитетам договориться с перевозчиками о бесплатном проезде ветеранов Великой Отечественной войны всеми видами транспорта в год 75-летия Победы. Такое поручение дал в пятницу первый зампредседателя правительства - руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин.

"Прошу выяснить и доложить, какие проблемы есть с автоперевозчиками на местах, есть ли такие перевозчики, кто отказывается от бесплатной перевозки ветеранов. В год 75-летия Победы это даже кощунством не назовешь. В Коми осталось всего 134 ветерана Великой Отечественной, мы обязаны обеспечить им достойную старость, это наш долг", - сказал Порядин на заседании регионального кабинета министров.

Как сообщил заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта региона Вячеслав Бадахов, на сегодня есть полная договоренность с авиаперевозчиком - АО "Комиавиатранс" - и с железнодорожниками - "Северной пригородной пассажирской компанией" - о межрегиональных и межмуниципальных перевозках ветеранов с сопровождающими. С автоперевозчиками договариваются муниципалитеты, положительные ответы получены не от всех, сообщил замминистра.

Как добавил глава региона Сергей Гапликов, хотелось бы, чтобы ветераны были обеспечены вниманием не только в праздничные дни, но и круглогодично. В том числе им будет организован бесплатный проезд с сопровождающими на различных видах транспорта к местам боевой славы, где фронтовики смогут почтить память погибших товарищей.