В стартап-туре "Сколково" в Перми победил проект по разработке технологии 3D-печати

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Проект по разработке технологии 3D-печати композитами на основе непрерывного углеродного волокна пермской компании "Ф2 Инновации" победил в региональном этапе конкурса Open Innovations Startup Tour фонда "Сколково", который завершился в пятницу в Перми. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

"Композит - это наше новое ответвление, мы научились печатать высокопрочными материалами и заявились на стартап-тур для того, чтобы всем рассказать о нашем проекте. Это действительно прорывная тема сейчас, тенденции энергетических технологий сейчас таковы, что всем нужна высокая прочность и низкий вес. Мы очень хотим максимально подружиться с авиапромышленностью, авиапромышленность - это первоначальный потребитель. Нам необходимо 17 млн рублей инвестиций", - рассказал ТАСС победитель конкурса, химик-материаловед компании "Ф2 Инновации" Олег Жуланов.

Как пояснили ТАСС в компании, "Ф2 Инновации" используют в качестве связующего вещества для углеволокна высокотемпературные пластики (PEEK, Ultem, PA). "У нас выше скорость печати за счет использования принтеров нашей разработки, а также мы можем регулировать процент содержания углеволокна в материале и так задавать необходимые заказчику физико-механические свойства детали", - сказала собеседница агентства.

Победа в региональном этапе дает возможность выйти в финал программы "Старт", позволяющей получить 2 млн рублей на развитие своего проекта от Фонда содействия инновациям. В мае Жуланов представит проект "Композиты" в Инновационном центре "Сколково" на Startup Village - крупнейшей стартап-конференции в России и СНГ.

На конкурс стартап-тура поступило 158 заявок, из которых 115 из Пермского края, остальные - из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Омска, Удмуртии, Татарстана, Чувашии. В полуфинал регионального конкурса стартапов в Перми вышли 36 проектов из шести регионов. После очных презентаций члены жюри выбрали лучшие стартапы по трем трекам - информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович отметил, что в Перми были представлены интересные и сильные проекты, качество которых растет из года в год. "Проекты очень сильные, и мы надеемся увидеть их на Startup Village в Москве, чтобы они уже за инвестиционные деньги конкретных инвесторов поборолись. Лидеры, конечно, заслуживают самой серьезной поддержки. Главное для компаний - не приз, а контакты с инвесторами. Стартап - это большой риск, а с другой стороны - возможность большого взлета, это новые команды, новые интересные идеи", - сказал он журналистам.

Open Innovations Startup Tour

Стартап-тур проводится в разных городах России с 2011 года. Он включает конкурс технологических проектов, а также большую образовательную программу и конференции. В рамках тура проходят сессии о глобальных тенденциях и международных практиках, тренинги для развития компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий. Участники соревнуются за приз в размере 300 тыс. рублей и возможность выйти в финал программы "Старт", все победители будут приглашены на Startup Village - крупнейшую конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ, которая состоится в инновационном центре "Сколково" в конце мая. Победитель гранд-финала Startup Tour автоматически выходит в полуфинал конкурса Startup Village.