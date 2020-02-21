20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи

Таким образом в регионе хотят решить проблему долгов медицинских учреждений

СЫКТЫВКАР, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи. Это позволит решить проблему долгов медицинских учреждений, на покрытие которых в прошлом году из бюджета региона выделили дополнительно 850 млн рублей, сообщил в пятницу глава региона Сергей Гапликов.

"Ни для кого не секрет, что у республики особенности - удаленность, труднодоступность, разрозненность учреждений. Эти особенности, к сожалению, не учитываются при установлении федеральных стандартов оказания медицинской помощи. Бюджет, безусловно, эти проблемы закрывает, в прошлом году мы на это выделили 850 млн рублей из республиканского бюджета. На момент расчета у нас практически бездефицитный ФОМС, держим это многие годы, не взирая на финансово-экономическую ситуацию в регионе, но нужно продолжить решать проблему на всех уровнях", - сказал Гапликов на заседании регионального правительства. Он призвал не допускать роста кредиторской задолженности медучреждений и добиваться дифференцированного подхода к территориям на федеральном уровне.

Как дополнил его первый зампредседателя регионального правительства - руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, не первый год приходится решать эту проблему, "в ручном режиме разруливать то с одной ЦРБ, то с другой". "Надо выстроить эту работу системно. Объединиться с другими регионами, которые сталкиваются с подобными регионами, если федеральная методика распределения субвенций не учитывает территориальные особенности", - поручил Порядин Минздраву.

Причины долгов

По словам министра здравоохранения Коми Дмитрий Березина, основная причина накопления долгов - недостаток нормативов финансовых затрат на оказание медицинской помощи. По этому поводу были подготовлены пять обращений в федеральный ФОМС, инициированы встречи с главой фонда Натальей Стадченко, встречи в Госдуме и Совете Федерации, что позволило увеличить субвенцию для Коми почти на 56 млн рублей, но полностью это проблему не решило.

Вторая причина появления долгов - дополнительные расходы на содержание учреждений, коммунальные услуги при наличии большого количества районных больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов из-за территориальных особенностей республики. Эти расходы также не покрываются нормативами. Минздрав проводит работу по оптимизации инфраструктуры здравоохранения. В 2019 году завершена реорганизация семи медучреждений, к которым присоединили 10 учреждений. Экономический эффект составил более 68 млн рублей. В 2017-2019 годах сокращен 91 сотрудник административно-управленческого персонала, экономический эффект - более 200 млн рублей. "Сокращения касались только административно-управленческого персонала и не затрагивали медицинский персонал. В целом дополнительное финансирование отрасли составило в прошлом году почти 1,5 млрд рублей", - подчеркнул Березин.

При этом главврачам поставлена задача выявлять внутренние ресурсы, в прошлом году три руководителя лишились должностей из-за накопленных долгов. Региональный кардиодиспансер заключил в 2019 году энергосервисный контракт, в этом году уже 10 учреждений намерены это сделать для снижения расходов на коммунальные услуги. Неиспользуемое имущество сдается в аренду. Для решения проблемы на федеральном уровне Минздрав Коми объединил усилия с властями Архангельской и Мурманской областей, сообщил Березин.

Теги
РоссияГапликов, Сергей АнатольевичКоми
Реклама на ТАСС
В Москве не подтвердилась информация об угрозе взрыва в офисе банка ВТБ
Кинологи и полицейские не нашли в здании офиса опасные предметы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС