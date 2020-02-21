В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи

СЫКТЫВКАР, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи. Это позволит решить проблему долгов медицинских учреждений, на покрытие которых в прошлом году из бюджета региона выделили дополнительно 850 млн рублей, сообщил в пятницу глава региона Сергей Гапликов.

"Ни для кого не секрет, что у республики особенности - удаленность, труднодоступность, разрозненность учреждений. Эти особенности, к сожалению, не учитываются при установлении федеральных стандартов оказания медицинской помощи. Бюджет, безусловно, эти проблемы закрывает, в прошлом году мы на это выделили 850 млн рублей из республиканского бюджета. На момент расчета у нас практически бездефицитный ФОМС, держим это многие годы, не взирая на финансово-экономическую ситуацию в регионе, но нужно продолжить решать проблему на всех уровнях", - сказал Гапликов на заседании регионального правительства. Он призвал не допускать роста кредиторской задолженности медучреждений и добиваться дифференцированного подхода к территориям на федеральном уровне.

Как дополнил его первый зампредседателя регионального правительства - руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, не первый год приходится решать эту проблему, "в ручном режиме разруливать то с одной ЦРБ, то с другой". "Надо выстроить эту работу системно. Объединиться с другими регионами, которые сталкиваются с подобными регионами, если федеральная методика распределения субвенций не учитывает территориальные особенности", - поручил Порядин Минздраву.

Причины долгов

По словам министра здравоохранения Коми Дмитрий Березина, основная причина накопления долгов - недостаток нормативов финансовых затрат на оказание медицинской помощи. По этому поводу были подготовлены пять обращений в федеральный ФОМС, инициированы встречи с главой фонда Натальей Стадченко, встречи в Госдуме и Совете Федерации, что позволило увеличить субвенцию для Коми почти на 56 млн рублей, но полностью это проблему не решило.

Вторая причина появления долгов - дополнительные расходы на содержание учреждений, коммунальные услуги при наличии большого количества районных больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов из-за территориальных особенностей республики. Эти расходы также не покрываются нормативами. Минздрав проводит работу по оптимизации инфраструктуры здравоохранения. В 2019 году завершена реорганизация семи медучреждений, к которым присоединили 10 учреждений. Экономический эффект составил более 68 млн рублей. В 2017-2019 годах сокращен 91 сотрудник административно-управленческого персонала, экономический эффект - более 200 млн рублей. "Сокращения касались только административно-управленческого персонала и не затрагивали медицинский персонал. В целом дополнительное финансирование отрасли составило в прошлом году почти 1,5 млрд рублей", - подчеркнул Березин.

При этом главврачам поставлена задача выявлять внутренние ресурсы, в прошлом году три руководителя лишились должностей из-за накопленных долгов. Региональный кардиодиспансер заключил в 2019 году энергосервисный контракт, в этом году уже 10 учреждений намерены это сделать для снижения расходов на коммунальные услуги. Неиспользуемое имущество сдается в аренду. Для решения проблемы на федеральном уровне Минздрав Коми объединил усилия с властями Архангельской и Мурманской областей, сообщил Березин.