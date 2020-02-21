Во Владикавказе создали дополнительные группы для 150 дошкольников в Центре образования

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Дополнительные шесть групп на 150 мест открылись для детей в Центре образования "Интеллект" во Владикавказе, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В Центре образования "Интеллект" создано шесть дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Это позволило обеспечить 150 детей местами в детском саду", - говорится в сообщении.

Группы созданы путем перепрофилирования помещений, которые ранее использовались как школьные кабинеты. В них проведены ремонтные работы, полностью обновлена сантехника, приобретены новые кровати и постельные принадлежности. Для детей разработано специальное питание в соответствии с санитарными нормами.

Сейчас в республике не обеспечены местами около 350 детей в возрасте от трех до семи лет, которые либо недавно встали на очередь, либо желают поступить в определенное дошкольное учреждение.

По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, в Северной Осетии обеспеченность местами детей в возрасте до восьми лет на 1 декабря 2018 года составляла 89%, а на 1 октября 2019 года - 96%.