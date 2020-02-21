20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе создали дополнительные группы для 150 дошкольников в Центре образования

Под группы переоборудовали школьные кабинеты центра. В помещениях провели ремонт, установили сантехнику, приобрели для детей кровати и постельные принадлежности

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Дополнительные шесть групп на 150 мест открылись для детей в Центре образования "Интеллект" во Владикавказе, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В Центре образования "Интеллект" создано шесть дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Это позволило обеспечить 150 детей местами в детском саду", - говорится в сообщении.

Группы созданы путем перепрофилирования помещений, которые ранее использовались как школьные кабинеты. В них проведены ремонтные работы, полностью обновлена сантехника, приобретены новые кровати и постельные принадлежности. Для детей разработано специальное питание в соответствии с санитарными нормами.

Сейчас в республике не обеспечены местами около 350 детей в возрасте от трех до семи лет, которые либо недавно встали на очередь, либо желают поступить в определенное дошкольное учреждение.

По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, в Северной Осетии обеспеченность местами детей в возрасте до восьми лет на 1 декабря 2018 года составляла 89%, а на 1 октября 2019 года - 96%.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Произошли изменения в составе Совета по премиям правительства в области СМИ
В его состав вошли заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин и директор Департамента пресс-службы правительства Борис Беляков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС