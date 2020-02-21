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Распространение коронавируса нового типа
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Италия не исключает возможность перекрытия границ из-за коронавируса

При этом премьер страны Джузеппе Конте сообщил, что пока для такой меры нет необходимости

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил возможности приостановления Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения коронавируса. С таким заявлением он выступил перед журналистами в пятницу, отметив, что пока для такой меры нет необходимости.

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"Пока мы считаем, что в приостановке Шенгена нет необходимости, но если будут складываться условия, которые требуют обеспечения максимальной предосторожности, мы готовы пойти на любые меры для защиты здоровья населения", - сказал Конте в эфире на Facebook.

"Ситуация под контролем", - заверил премьер-министр.

В пятницу стало известно о 14 новых случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в северной области Ломбардия в провинции Лоди (под Миланом). При этом пятеро инфицированных - медицинские работники больницы, куда был доставлен 38-летний мужчина с острой легочной недостаточностью. Итальянец, предположительно, мог заразиться от своего знакомого, вернувшегося из Китая. Еще два подозрительных случая зафиксированы в соседней с Ломбардией области Венето. В связи с возникновением очага распространения вируса итальянские власти приняли решение о закрытии школ и других общественных мест в 10 городах зоны распространения вируса. С 31 января Италия приостановила авиасообщение с Китаем.

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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