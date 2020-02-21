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Россиянина Лисова перевели в тюрьму в Пенсильвании

Адвокат Аркадий Бух считает, что этот перевод может служить указанием на начало процесса депортации Станислава Лисова в Россию

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянин Станислав Лисов, приговоренный в ноябре прошлого года федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк к четырем годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью совершения хакерских атак, переведен в тюрьму в окрестностях города Филипсбурга (штат Пенсильвания). Информация об этом размещена в пятницу на сайте американского Бюро тюрем. Он может быть освобожден 10 июня.

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Как отметил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянина Аркадий Бух, этот перевод может служить указанием на начало процесса депортации Лисова в Россию. Ранее Бух высказывал предположение, что его подзащитный, скорее всего, будет депортирован весной. "Есть вероятность сокращения срока тюремного заключения в связи с процессом депортации, мы работаем над этим, - подчеркнул он. - Возможно, на это потребуется несколько недель".

Лисов был арестован Испании в январе 2017 года и экстрадирован в США в январе 2018 года. В феврале прошлого года он признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения, который касается сговора с целью кибератак. Власти США обвинили Лисова в создании вредоносной программы NeverQuest  для кражи банковских данных и личной информации. Первоначально ему могло грозить тюремное заключение продолжительностью до 35 лет.

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