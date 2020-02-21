БПЦ воздержится от участия во Всеправославном совещание в Аммане

СОФИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Болгарская православная церковь (БПЦ) решила воздержаться от участия во Всеправославном совещании, которое состоится 29 февраля в Аммане (Иордания). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте БПЦ.

"В связи с полученным письмом патриарха Иерусалимского Феофила III, пригласившего на братское собрание Предстоятелей Поместных православных церквей и их делегаций в Амман, синод БПЦ сообщает, что воздержится от участия в вышеназванной встречи и, соответственно, не будет отправлять своих представителей в столицу Иордании", - говорится в сообщении.

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время визита в Москву в ноябре 2019 года предложил созвать встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения сохранности единства православия и провести ее в столице Иордании. Заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов тогда сообщал ТАСС, что встреча может состояться в феврале 2020 года перед Великим постом. Русскую православную церковь (РПЦ) на встрече будет представлять Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - была создана и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, Патриархом Александрийским Феодором II, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей.

По предварительным данным согласие принять участие в работе собрания подтвердили православная церковь Чешских земель и Словакии, Румынская православная церковь, Сербская православная церковь, Польская православная церковь, Иерусалимская православная церковь и Украинская православная церковь.