20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

БПЦ воздержится от участия во Всеправославном совещание в Аммане

Ранее Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил созвать встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения сохранности единства православия и провести ее в столице Иордании

СОФИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Болгарская православная церковь (БПЦ) решила воздержаться от участия во Всеправославном совещании, которое состоится 29 февраля в Аммане (Иордания). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте БПЦ.

"В связи с полученным письмом патриарха Иерусалимского Феофила III, пригласившего на братское собрание Предстоятелей Поместных православных церквей и их делегаций в Амман, синод БПЦ сообщает, что воздержится от участия в вышеназванной встречи и, соответственно, не будет отправлять своих представителей в столицу Иордании", - говорится в сообщении.

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время визита в Москву в ноябре 2019 года предложил созвать встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения сохранности единства православия и провести ее в столице Иордании. Заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов тогда сообщал ТАСС, что встреча может состояться в феврале 2020 года перед Великим постом. Русскую православную церковь (РПЦ) на встрече будет представлять Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - была создана и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, Патриархом Александрийским Феодором II, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей.

По предварительным данным согласие принять участие в работе собрания подтвердили православная церковь Чешских земель и Словакии, Румынская православная церковь, Сербская православная церковь, Польская православная церковь, Иерусалимская православная церковь и Украинская православная церковь.

Теги
Болгария
Реклама на ТАСС
Олимпиада по оказанию первой помощи в Дагестане собрала более 20 команд из четырех стран
В мероприятии приняли участие студенты медицинских вузов и ссузов из России, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС