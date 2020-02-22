Экспонаты московского Музея космонавтики впервые представят в музее вулканов на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Экспонаты из фонда московского Музея космонавтики, в числе которых скафандр "Сокол-К", осколок Сихотэ-Алинского метеорита, космические спутники Земли, еда космонавтов и полетная одежда 25 февраля впервые будут представлена на Камчатке, в культурном центре "Вулканариум" - единственном в стране музее вулканов. Об этом сообщила ТАСС директор музея Алена Самойленко.

"К нам доставлены экспонаты суммарным весом 900 кг - это ценнейший груз, который впервые доставлен на Камчатку. На протяжении четырех месяцев мы месте с московским Музеем космонавтики будет проводить эту выставку, в ее открытии 25 февраля примет участие космонавт-испытатель, герой России Олег Артемьев. Для нас это - новый виток, и все это стало возможным благодаря поддержке, которую мы получили после ВЭФ: нам удалось решить вопрос с отоплением, обновить фасад, обогатить саму экспозицию, сейчас решается вопрос с арендой. Благодаря решению этих проблем у нас появляется уверенность в завтрашнем дне и новые силы, энергия для реализации творческих замыслов", - сказала она.

До 15 июня в "Вулканариуме" посетители выставки смогут увидеть более 50 экспонатов, в числе которых железный осколок Сихотэ-Алинского метеорита, разрушившийся при входе в атмосферу и выпавший в виде метеоритного дождя в 1947 году около поселка Бейцухе Приморского края в Уссурийской тайге, настоящий скафандр "Сокол-К" летчика-космонавта, дважды Героя Советского союза Олега Макарова, костюм водяного охлаждения летчика-космонавта, дважды Героя Советского союза Александра Александрова, макеты второго и третьего искусственных спутников Земли, которые побывали в космосе в ноябре 1957 и в мае 1958 годов.

В отдельном зале культурного центра представят сделанные космонавтом-испытателем Олегом Артемьевым с борта Международной космической станции фотографии вулканов и его личные вещи, побывавшие в космосе. Например, шлемофон от аварийно-спасательного скафандра "Сокол-КВ-2", полетный костюм и перчатки космонавта-испытателя Олега Артемьева от скафандра "Орлан-МК" для работы в открытом космосе, молоток и комплект инструментов, ручки и карандаши, часы и фонарики, а также еда космонавтов.

Именно в "Вулканариуме" впервые будут выставлены устройства для приема радиосигнала, используемые в 1962 году для связи с Юрием Гагариным во время его первого полете в космос. "Во время первого полета Гагарина его перемещение могли отследить только на территории России, и третья, самая восточная точка - "Заря-3" - располагалась на Камчатке. Всех космонавтов, которые еще не летали, распределили по этим точкам, и Алексей Леонов полетел на Камчатку, чтобы помогать связаться с Гагариным. Он сам не выходил на связь, но Гагарин передавал ему привет, который был получен именно через это устройство", - рассказала руководитель отдела внемузейных проектов московского Музея космонавтики Ольга Низовцева.

Выход за пределы музея

Первыми посетителями выставки о космосе и вулканах должны стать, по словам Самойленко, ребята из детского дома Петропавловска-Камчатского. "Благотворительность бывает разной: можно привезти конфеты, а можно подарить яркие впечатления, поэтому первыми посетителями станут воспитанники детского дома, приедут и пожилые люди, для которых новые впечатления и общение также очень важны", - сказала она.

Говоря о дальнейшем развитии музея, его директор отметила, что в ближайших планах - превратить обновленный фасад здания в настоящий арт-объект. О том, как именно он будет оформлен, уже думают местные художники. "В октябре мы открыли "Лава-парк", сделали вулканические дорожки, пригласили мастеров и провели конкурс: в течение пяти дней мастера - резчики по дереву, по металлу, по камню - прямо на глазах у людей изготавливали скульптуры", - рассказала Самойленко.

В планах у команды музея, уже ставшей инициаторами проекта "Новый облик Ключевской улицы", выйти за пределы стен центра и помочь развитию всего города. "Мы стали участниками проекта "100 городов" Агентства стратегических инициатив, и сейчас идет сбор предложений горожан, мнений о том, как должна измениться и преобразиться улица Ключевская. Уже размещены фотографии вулканов на ограде вокруг здания музея", - пояснила директор "Вулканариума".

Культурный центр "Вулканариум" располагается в здании бывшего детского сада в Петропавловске-Камчатском. На 600 кв. м размещено 17 тематических разделов, лекторий, визит центр, галерея работ местных художников. Музей работает четвертый годи является точкой притяжения для жителей края и туристов.