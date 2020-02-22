Минприроды и Росрыболовству поручено разработать меры по охране сивуча

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минприроды и Росрыболовству до 20 апреля подготовить перечень мер по сохранению популяции сивуча - крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

"Минприроды России совместно с Росрыболовством поручено до 20 апреля 2020 года подготовить перечень мер по сохранению популяции сивуча", - сказано в сообщении.

Также ведомствам совместно с правительством Камчатского края предписано проанализировать действующие в РФ и сопредельных государствах режимы охраны и использования особо ценных диких животных, в том числе морских млекопитающих. Результаты анализа с предложениями по дополнительным мерам охраны животных, а также информационно-аналитические материалы по данному вопросу должны быть представлены в правительство РФ.

Ежегодно в Камчатском крае рождается всего около 250 детенышей этих тюлений, занесенных в Красную книгу России. Половина тюленят погибает по естественным причинам. На территории региона находятся два репродуктивных лежбища сивуча: в акватории Кроноцкого заповедника и в Командорском заповеднике.

Минприроды России и правительство Камчатского края также разработают предложения по созданию охранной зоны Кроноцкого заповедника.

"Создание охранной зоны позволит принципиально улучшить охрану природных комплексов, в том числе усилить охрану камчатской популяции дикого северного оленя, территориальных группировок снежных баранов и других угрожаемых видов животных. Соответствующее поручение [вице-премьера Трутнева] получили Минприроды РФ и правительство Камчатского края", - говорится в сообщении по итогам совещания по развитию и сохранению особо охраняемых природных территорий Камчатского края без уточнения сроков выполнения поручения.

В свою очередь, директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок, принявший участие в совещании, предложил на федеральном уровне определить алгоритм действий, направленный на сокращение антропогенной нагрузки на уникальные природные объекты в рамках их рекреационного освоения. "Если развивать туризм, не принимая меры по сохранению природных комплексов, Камчатский край потеряет свою индивидуальность и привлекательность", - приводятся его слова в сообщении.

Поясняется, что туристский поток на особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения в Камчатском крае в 2018 году составил более 12 тыс. человек. В 2019 году регион посетили более 14 тыс. человек. Ежегодно турпоток увеличивается на 10-15 %.

На пятом Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поставил стратегическую цель: обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью, доступностью природы для людей, туризмом и сбережением экосистемы. Экспериментальной площадкой для этого определен весь Дальний Восток. Развитие экологического туризма в ДФО предполагается при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий.

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