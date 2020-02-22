20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минприроды и Росрыболовству поручено разработать меры по охране сивуча

Перечень мер по сохранению популяции этих тюленей необходимо подготовить до 20 апреля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минприроды и Росрыболовству до 20 апреля подготовить перечень мер по сохранению популяции сивуча - крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

"Минприроды России совместно с Росрыболовством поручено до 20 апреля 2020 года подготовить перечень мер по сохранению популяции сивуча", - сказано в сообщении.

Также ведомствам совместно с правительством Камчатского края предписано проанализировать действующие в РФ и сопредельных государствах режимы охраны и использования особо ценных диких животных, в том числе морских млекопитающих. Результаты анализа с предложениями по дополнительным мерам охраны животных, а также информационно-аналитические материалы по данному вопросу должны быть представлены в правительство РФ.

Ежегодно в Камчатском крае рождается всего около 250 детенышей этих тюлений, занесенных в Красную книгу России. Половина тюленят погибает по естественным причинам. На территории региона находятся два репродуктивных лежбища сивуча: в акватории Кроноцкого заповедника и в Командорском заповеднике.

Минприроды России и правительство Камчатского края также разработают предложения по созданию охранной зоны Кроноцкого заповедника.

"Создание охранной зоны позволит принципиально улучшить охрану природных комплексов, в том числе усилить охрану камчатской популяции дикого северного оленя, территориальных группировок снежных баранов и других угрожаемых видов животных. Соответствующее поручение [вице-премьера Трутнева] получили Минприроды РФ и правительство Камчатского края", - говорится в сообщении по итогам совещания по развитию и сохранению особо охраняемых природных территорий Камчатского края без уточнения сроков выполнения поручения.

В свою очередь, директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок, принявший участие в совещании, предложил на федеральном уровне определить алгоритм действий, направленный на сокращение антропогенной нагрузки на уникальные природные объекты в рамках их рекреационного освоения. "Если развивать туризм, не принимая меры по сохранению природных комплексов, Камчатский край потеряет свою индивидуальность и привлекательность", - приводятся его слова в сообщении.

Поясняется, что туристский поток на особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения в Камчатском крае в 2018 году составил более 12 тыс. человек. В 2019 году регион посетили более 14 тыс. человек. Ежегодно турпоток увеличивается на 10-15 %.

На пятом Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поставил стратегическую цель: обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью, доступностью природы для людей, туризмом и сбережением экосистемы. Экспериментальной площадкой для этого определен весь Дальний Восток. Развитие экологического туризма в ДФО предполагается при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий.

В новость внесены изменения (04:14 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС