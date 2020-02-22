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Распространение коронавируса нового типа

В Японии намерены использовать препарат против гриппа для лечения коронавируса

Основные принципы лечения будут утверждены в ближайшие дни

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Япония намерена использовать препарат против гриппа "Фавипиравир" (также известный как "Авиган" - прим. ТАСС) для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като в эфире телеканала Yomiuri TV.

"Мы пока не определились с конкретным лекарством для борьбы с коронавирусом. Тем не менее, с учетом мнений иностранных специалистов, мы склоняемся к препаратам против гриппа, в первую очередь к препарату "Авиган", - сказал он. По словам министра, основные принципы лечения коронавируса будут утверждены в ближайшие дни.

"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings для лечения гриппа. Ранее он эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола. Японские власти также проводили клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом.

На данный момент число подтвержденных случаев коронавируса в Японии составляет 745, три человека умерли. Большинство заразившихся - пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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