Мероприятия по подготовке волонтеров к ОИ-2020 частично перенесены из-за коронавируса

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Часть мероприятий, направленных на подготовку волонтеров к летним Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в этом году, отложены из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил в субботу Организационный комитет "Токио-2020".

Основная часть волонтеров - около 80 тыс. человек - уже прошла необходимые тренинги. Оставшиеся 2,7 тыс. должны были приступить к тренировкам в субботу, однако власти Токио распорядились отменить все публичные мероприятия в рамках мер по профилактике распространения вируса.

В результате 14 тренингов для этой группы волонтеров перенесены на май и более поздний период, отмечают организаторы.

На данный момент число подтвержденных случаев коронавируса в Японии составляет 745, три человека умерли. Большинство заразившихся - пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию Олимпиады предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).