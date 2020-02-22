Ветеран Великой Отечественной войны стал почетным гостем на гала-вечере в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Фаин, который служил в советских ВВС, в пятницу стал почетным гостем ежегодного гала-вечера в музее авиации в американском городе Палм-Спрингс (штат Калифорния). Об этом он сообщил ТАСС по телефону.

Мероприятие приурочено в этом году к 75-летию окончания Второй мировой войны. "Я был приглашен в качестве почетного гостя", - сказал Фаин, который уже много лет живет в США. "На этом вечере исполняют песни военных лет, надеюсь, что будут и советские", - отметил он. Фаин выразил уверенность в том, что ветераны Великой Отечественной войны из СССР "пользуются в США большим уважением". В гала-вечере также принимают участие американские ветераны Второй мировой войны.

Посольство РФ в США ранее сообщило в Facebook, что Фаину, проживающему в Лос-Анджелесе, 20 февраля была вручена медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". "Это очень много для меня значит", - отметил ветеран.

Григорий Фаин с 1939 года был стрелком на борту бомбардировщика. Как сообщили в посольстве, в начале войны он нес службу в 20-й смешанной авиадивизии, а потом - в одном полку с Александром Покрышкиным. Фаин воевал на 2-м Украинском фронте и в общей сложности прослужил в советских ВВС 20 лет, он ушел в отставку в звании майора. Сейчас он имеет докторскую степень по философии, является членом Американской академии искусств и наук.

Как отмечается в сообщении посольства, Фаин "как представитель поколения победителей и сегодня остается в строю, участвует в общественной жизни и активно помогает сохранить правду о Великой Отечественной войне".