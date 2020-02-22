В Крыму для туристов планируют создать поезда, стилизованные под императорские

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма совместно с туроператорами и перевозчиками разрабатывают новые туристические маршруты на паровозе, отдельные вагоны которого будут стилизованы поезд российского императора Николая II, сообщил ТАСС глава комитета Государственного совета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Нашим комитетом, предприятием "Крымская железная дорога", компанией-перевозчиком "Гранд сервис экспресс" с привлечением туроператоров разрабатываются внутренние туристические маршруты по Крыму в стилизованных под старину вагонах и на паровозной тяге. Один из вагонов мы хотим сделать императорским, посвященным семье Романовых и их поездкам по Крыму. Еще один, чисто туристическим, посвященным Великой Отечественной войне", - сообщил Черняк.

По его словам, в настоящее время, ведутся переговоры о закупке старых паровозов выпуска примерно 1930-х -1940-х годов, после чего они будут отреставрированы. Их планируется запустить по маршрутам из Симферополя в Севастополь, Евпаторию и Керчь. "Мы надеемся, что в ближайшее время приступим к реализации проекта", - отметил Черняк.

Ранее в Крыму туристических услуг подобного плана не было. Поезда на паровозной тяге прекратили ходить на полуострове в середине 1960-х годов.

Крым железнодорожный

Развитие железнодорожного сообщения в Крыму после воссоединения полуострова с Россией стало возможным благодаря строительству Крымского моста. Он является самым большим в России и Европе и соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.

Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года, было запущено движение пассажирских поездов. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года. ФГУП "Крымская железная дорога" является оператором инфраструктуры, а "Гранд сервис экспресс" железнодорожных перевозок.

Республика Крым впервые побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период в 2018 году, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года.