20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Дипломаты РФ рассказали, что во время эвакуации из Уханя помогали гражданам США

По их словам, они также час ждали гражданина Украины, чтобы посадить его в самолет вместе с россиянами

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты во время организации эвакуации из Уханя оказывали помощь в том числе и гражданам Соединенных Штатов. Об этом в субботу в интервью российским СМИ рассказали участвовавшие в этой операции сотрудники посольства РФ. В пятницу вечером завершилось их пребывание под карантином в отдельном строении на территории посольства, после чего они смогли встретиться с прессой.

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"Вот даже с [российским] флагом, он нам очень помог и сработал. Дело в том, что там [в международном аэропорту Уханя "Тяньхэ"] возник своеобразный бардак, потому что было очень много американцев, более 400 человек, но не было представителей американских властей. Люди, надо понимать, приезжают туда в стрессе, многие испуганные, многие не очень хорошо владеют или вообще не владеют китайским языком. Они, бедные, натыкаются на наш флаг, мы им говорим - "это Россия", они спрашивают: "А где США?" - рассказал в интервью первый секретарь посольства РФ Константин Невежкин.

"Нам пришлось сделать плакат, написать "USA", поставить стрелочку-указатель и написать название секции, где их ждут на регистрацию. Несколько старичков, несколько пар лично пришлось доводить до этой стойки регистрации, потому что люди, действительно, не понимали, как и что", - отметил он. "Потом мы уже всем подходившим говорили, а вы знаете, чей это флаг? Они отвечали, да, Россия. Зачем же вы сюда идете? А он отвечали - вы все равно нам поможете", - рассказал дипломат.

"Люди [граждане КНР], которые работали в аэропорту - они были <…> удивлены, когда появился флаг, [когда] каждого мы водили практически за руку, ну и эта борьба в течение часа, чтобы не закрывать список и ждать последнего пассажира. Флаг большой, мы его хотели наверх повесить, но китайцы сказали: "Давайте чуть-чуть пониже", - добавил первый секретарь консульского отдела Максим Цыганков.

Российские дипломаты также сообщили, что во время организации эвакуации из Уханя час ждали одного гражданина Украины, чтобы посадить его в самолет вместе с россиянами. "Вчера и сегодня смотрю по телевизору, что происходит на Украине после возвращения украинцев из Уханя. Больно на это смотреть, конечно. У нас в ходе эвакуации был реальный момент. Мы уже стали закрывать список, поскольку все российские граждане и граждане других стран СНГ, которые были заявлены и которые хотели приехать - они приехали, и мы их уже там зарегистрировали. Тут из посольства, из штаба, поступает звонок, и говорят, что на них вышел гражданин Украины и он очень просит его забрать", - рассказал в интервью Невежкин.

Как отметил сотрудник дипмиссии, после этого поступила команда организовать эвакуацию этого гражданина. "А китайцы на стойке регистрации в защитных костюмах [находятся], они ведь вообще нация законопослушная, для них правило - превыше всего, тем более в такой ситуации, они говорят, что больше ждать не могут, должны уходить, нужно сдавать одежду, ее будут уничтожать, а им еще нужно пройти дезинфекцию, отдохнуть, а потом снова на вахту. Я начинаю спрашивать и уточнять, где этот гражданин Украины, отвечают, что он уже рядом, скоро будет. В результате я "держал" стойку регистрации, не отпускал [китайских сотрудников] в течение часа, пришлось даже рассказывать русские анекдоты на китайском языке и байки из своей студенческой жизни, но его я дождался. Он был у нас последним из эвакуированных, которым мы закрыли список", - отметил дипломат.

Об эвакуации

После эвакуации российских граждан из города Ухань в американской прессе появились публикации, в которых ставилась в пример операция, проведенная российской стороной. СМИ обращали внимание на отсутствие информации для американских граждан и ставили в пример представителей посольства РФ, которые, установив информационную стойку, разместили на ней российский флаг и оказывали прибывающим согражданам всю необходимую помощь. Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых были россияне, граждане стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки коронавируса. Во вторник, 18 февраля, глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что по результатам итоговых анализов проб, предоставленным тюменским Научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии, коронавирусная инфекция не выявлена у граждан, находящихся на карантине в "Градостроителе".

Теги
УкраинаСШАРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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