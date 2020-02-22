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Распространение коронавируса нового типа

МИД КНР оказал необходимое содействие в эвакуации граждан РФ из Уханя

Сотрудники посольства РФ сообщили, что полностью удовлетворены сотрудничеством с китайской стороной

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая оказало все необходимое содействие для организации операции по эвакуации российских граждан из города Ухань Об этом в субботу в интервью российским СМИ рассказали участвовавшие в этой операции сотрудники посольства РФ. В пятницу вечером завершилось их пребывание под карантином в отдельном строении на территории посольства, после чего они смогли встретиться с прессой.

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"Что касается работы с Министерством иностранных дел КНР, то мы в постоянном контакте были. Сказали, что мы будем, сказали, когда мы будем. Нам было все известно заранее, потому что мы этот вопрос прорабатывали. Сотрудничеством с китайской стороной мы полностью удовлетворены", - рассказал первый секретарь консульского отдела посольства РФ Максим Цыганков.

"К тому моменту, когда мы туда выехали, уже был отработан алгоритм проезда кордонов, пропуска в аэропорт. Каждый автобус, который ехал, или каждая машина, которая забирала [граждан РФ из других городов провинции Хубэй], сопровождался нотой, которая была одобрена руководством провинции. В ней указывался номер транспортного средства, все документы водителя, список всех пассажиров, полный маршрут с прохождением всех кордонов <…> Мы в процессе переговоров приходили к наиболее оптимальной дате, наиболее оптимальной форме эвакуации", - добавил дипломат.

"И китайцев надо поблагодарить, и отдать им должное, потому что и в 12 часов, и в три часа ночи представители МИД КНР, представители провинции Хубэй с нами взаимодействовали и бумаги согласовывали", - отметил он. "У нас возник один непростой вопрос уже перед отбытием второго борта. Он был непростой, и было три часа ночи. И здесь в посольстве срочно, в течение пяти минут, написали ноту, передали ее через МИД, и вопрос был решен. То есть сработали точно, а я знаю, что такое в Китае решать вопросы в три часа ночи", - поведал первый секретарь посольства Константин Невежкин.

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых были россияне, граждане стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки коронавируса. 18 февраля глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что по результатам итоговых анализов проб, предоставленным тюменским Научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии, коронавирусная инфекция не выявлена у граждан, находящихся на карантине в "Градостроителе".

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро субботы, количество летальных исходов в Китае составило 2345 случаев, выздоровели более 20,6 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,3 тыс.

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УкраинаРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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