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Более 11,4 тыс. детей и подростков инфицированы в России ВИЧ

Как сообщили в Роспотребнадзоре, речь идет о детях, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, а также приобретших инфекцию во время беременности и родов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 11,4 тыс. ВИЧ-инфицированных детей и подростков находятся в России в настоящее время на диспансерном наблюдении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоят более 11,4 тысяч ВИЧ-инфицированных детей и подростков, из них более 50% в возрасте старше 11 лет", - говорится в сообщении.

Речь идет о детях, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями за весь период развития ситуации по ВИЧ-инфекции в стране, а также приобретших инфекцию во время беременности и родов. "16,9% детей от указанных 11,4 тыс. находились в 2019 году в возрасте 8-10 лет, то есть были учащимися младших классов, которые только начинают активно взаимодействовать с социумом", - добавляют в ведомстве, отмечая, что это та группа, на которую необходимо обращать особое внимание. По отношению к таким детям должна быть сформирована правильная позиция со стороны сверстников, родителей и педагогов, исключающая дискриминацию и стигматизацию.

Кроме того, отмечается снижение доли впервые выявленных ВИЧ-инфицированных подростков в возрасте 15-20 лет. Она снизилась с 1,6% в 2012 году до 0,8% в 2019 году. "Это, в первую очередь, свидетельствует о результативности профилактической работы, проводимой в образовательных учреждениях в рамках федеральных информационных кампаний "Остановим СПИД вместе", а также специализированными медицинскими организациями в субъектах Российской Федерации, уделяющими большое внимание просветительской работе по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся и студенческой молодежи", - объясняют в Роспотребнадзоре.

При этом снизилась доля инфицированных в возрасте 20-30 лет с 35,2% в 2012 году до 14,6% в 2019 году. Тем не менее наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе от 30 до 40 год (43-45% среди всех новых случаев ВИЧ-инфекции).

По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тыс. россиян, сообщили ранее в Минздраве.

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