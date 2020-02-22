Кабмин одобрил поправки в УПК о процедуре возбуждения дел о сбыте наркотиков

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, призванные исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков при отсутствии самого наркотика, а также сведений об обстоятельствах их сбыта. Как сообщила в субботу пресс-служба кабмина, такое решение принято по итогам заседания правительства, состоявшегося 20 февраля.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, законопроектом предлагается дополнить УПК РФ нормой, согласно которой уголовные дела о таких преступлениях не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.