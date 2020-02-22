{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин одобрил поправки в УПК о процедуре возбуждения дел о сбыте наркотиков

По итогам заседания кабмина принято решение внести законопроект в Госдуму

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, призванные исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков при отсутствии самого наркотика, а также сведений об обстоятельствах их сбыта. Как сообщила в субботу пресс-служба кабмина, такое решение принято по итогам заседания правительства, состоявшегося 20 февраля.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, законопроектом предлагается дополнить УПК РФ нормой, согласно которой уголовные дела о таких преступлениях не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Президент Киргизии наградил Шойгу орденом "Достук"
Глава Минобороны РФ награжден за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС