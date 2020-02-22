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Опрос: около трети россиян не пользуются картами с кэшбэком из-за непрозрачных условий

Согласно результатам исследования Райффайзенбанка, еще 24% респондентов признались, что просто не знают о таком банковском продукте

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около трети россиян не пользуются банковскими картами с кэшбэком из-за непрозрачных условий или отсутствия необходимой информации. Такие данные следуют из опроса Райффайзенбанка, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Почти треть всех опрошенных (более 27%) заявили, что не пользуются картой с кэшбэком. Главная причина - 42% ответов - непрозрачные условия по карте. Еще 24% признались, что просто не знают о таком банковском продукте", - отметили в банке. Однако достаточно большая доля опрошенных не пользуется картой с кэшбэком по другим причинам: обычно это отсутствие услуги на зарплатной карте, нежелание оформлять новый продукт и разбираться в его условиях.

Наименее осведомлены о существовании карт с кэшбэком жители Уфы, Ростова, Нижнего Новгорода и Краснодара. При этом лучше всего с кэшбэком знакомы жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы. Вместе с тем около 70% опрошенных россиян пользуются картой с кэшбэком. Чаще всего это люди в возрасте 26-35 лет с высоким достатком. Так, в группе с доходом свыше 90 тыс. рублей в месяц кэшбэк получают 90% опрошенных, тогда как при доходе до 30 тыс. рублей в месяц - только 58%. Наибольший кэшбэк респонденты получают в категориях "продукты питания". При этом женщины больше тратят магазинах одежды и ресторанах, а главные расходы мужчин - это гаджеты и АЗС.

Опрос проводился в феврале 2020 года. В исследовании приняли участие более 2,6 тыс. россиян старше 18 лет из крупных городов РФ.

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Россия
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