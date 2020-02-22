В Адыгее стартовала двухдневная гонка на внедорожниках

МАЙКОП, 22 февраля. /ТАСС/. Испытания бездорожьем в стартовавшей в предгорье Адыгеи двухдневной гонке "Февральские окна - 2020" на легковых полноприводных автомобилях пройдут 20 экипажей российских экстремалов Юга России, сообщил в субботу ТАСС руководитель гонки Дмитрий Фриз.

"Дан старт старейшей и единственной в регионе зимней гонке "Февральские окна", которая проходит в 18-й раз, но в этом году впервые в статусе Кубка Республики Адыгея по трофи-рейдам. За первенство среди мощных и проходимых автомобилей на Кузнецовой поляне в окрестностях поселка Каменномостского Майкопского района будут бороться 20 экипажей. Это порядка 40 спортсменов-экстремалов из Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ставропольского края и других регионов Юга России", - сказал он.

Соревнования проходят на полноприводных автомобилях - от стандартных до спортивных, специально адаптированных для соревнований. Экстремалам необходимо передвигаться с системой GPS контроля по картам, следуя по заданной легенде в условиях полного бездорожья лесной местности, усложненного перепадами высот, общая протяженность дистанции - 50 км. В зависимости от технической оснащенности автомобиля линейная гонка разделена на четыре зачетные категории. В целом состязания проводятся по заранее подготовленному маршруту, четыре спецучастка которого включают глубокую колею, броды, камни, крутые подъемы.

"Гости наблюдают за первым спецучастком соревнований за трофи-рейдом, это очень зрелищно. Второй и третий спецучастки автомобили пройдут в воскресенье в лесу, они уже не будут доступными для наблюдений. Они сложные, порядка трети участвующих в гонке машин сходят с трассы", - пояснил руководитель гонки.

Безопасность трофи-рейда контролируется полицией и ГУ МЧС России по Адыгее, которое предоставляет автомобили для оказания помощи и медперсонал, занимается эвакуацией участников, добавил Фриз. Соревнования проходят при плюсовой температуре. В окрестностях Каменномостского лежит снег, под которым не промерзлая земля.

Традиционная внедорожная гонка в Адыгее "Февральские окна" проводится в регионе с 2003 года. Ее организаторами в этом году выступает Майкопский клуб внедорожников, республиканская общественная организация "Ралли-Адыгея" и Краснодарская краевая федерация автоспорта.