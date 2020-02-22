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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Российские дипломаты выясняют обстоятельства обысков у биатлонистов РФ на ЧМ в Италии

В Антерсельву направлен сотрудник Генконсульства РФ в Милане для оказания содействия российским спортсменам на месте

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Генконсульство России в Милане проверяет появившуюся в СМИ информацию об обысках в номерах биатлонистов российской сборной на ЧМ в итальянском Антхольце. Об этом журналистам сообщили в посольстве РФ в Италии.

"Дипломаты связываются с полицией для выяснения ситуации и установки обстоятельств происходящего. В Антерсельву, где проходит чемпионат мира по биатлону и сейчас находится российская сборная, направлен сотрудник ГК России в Милане для оказания содействия российским спортсменам на месте", - указывается в заявлении диппредставительства.

Теги
ИталияРоссияОбыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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