Российские дипломаты выясняют обстоятельства обысков у биатлонистов РФ на ЧМ в Италии

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Генконсульство России в Милане проверяет появившуюся в СМИ информацию об обысках в номерах биатлонистов российской сборной на ЧМ в итальянском Антхольце. Об этом журналистам сообщили в посольстве РФ в Италии.

"Дипломаты связываются с полицией для выяснения ситуации и установки обстоятельств происходящего. В Антерсельву, где проходит чемпионат мира по биатлону и сейчас находится российская сборная, направлен сотрудник ГК России в Милане для оказания содействия российским спортсменам на месте", - указывается в заявлении диппредставительства.