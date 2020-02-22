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Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

Правительство одобрило соответствующий законопроект
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в статью 185 Трудового кодекса Российской Федерации", согласно которому гражданам России в возрасте от 40 лет и старше будет предоставлено освобождение от работы на один рабочий день для прохождения диспансеризации. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Законопроектом предусматривается расширение установленных статьей 185 Трудового кодекса Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления работникам в возрасте 40 лет и старше гарантии по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект позволит повысить доступность диспансеризации и будет способствовать увеличению трудовой жизни граждан РФ. Более того, за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранней стадии будет повышено качество жизни россиян и сократится период временной нетрудоспособности.

"Предлагаемые законопроектом изменения Трудового кодекса Российской Федерации обеспечат достижение целей и реализацию задач национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" по охвату всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год", - поясняется в документе.

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры. Как пояснила ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова, проведение диспансеризации в вечерние часы и в субботу поможет максимально привлечь к процедуре трудоспособное население.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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